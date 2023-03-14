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Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА, - источник

Общие новости
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Будет назначение в Казахстан

Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА, - источник

Фото: facebook.com

Новина українською

Сегодня, 14 марта, Сергей Гайдай написал заявление об освобождении от должности главы Луганской ВГА.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Сегодня Сергей Гайдай уволился с должности главы Луганской ВГА. Скоро будет официальное назначение в Казахстан, как и писал ранее", - утверждает Гончаренко.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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