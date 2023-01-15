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Гайдай: Враг заминировал все вокруг в Луганской области

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Угрозы прорыва обороны ВСУ в регионе нет

Гайдай: Враг заминировал все вокруг в Луганской области

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 15 января:

- в Белогоровке ВСУ отражают все попытки атак россиян – угрозы прорыва нашей обороны там нет;

- десятки человек и несколько единиц техники россияне теряют ежедневно на Кременском направлении;

- противопехотные мины украинским военным иногда приходится обнаруживать с помощью танков - враг заминировал все вокруг в Луганской области;

- на большое количество артобстрелов со стороны оккупантов наши бойцы отвечают точностью;

- из-за приближающегося фронта россияне закрывают оккупированные города на въезд и выезд.

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В статье: война с россией Сергей Гайдай
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