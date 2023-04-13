Беленюк опубликовал приказ правительства о запрете украинским делегациям выступать на соревнованиях, где принимают участие россияне и белорусы
Это уже официальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк опубликовал текст приказа Министерства молодежи и спорта о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в международных соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы.
Отметим, что приказ подписан электронной подписью от имени замминистра Матвея Бедного.
Согласно приказу, украинские спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом министерство.
Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия россиян и белорусов в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.
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