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Беленюк опубликовал приказ правительства о запрете украинским делегациям выступать на соревнованиях, где принимают участие россияне и белорусы

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Беленюк опубликовал приказ правительства о запрете украинским делегациям выступать на соревнованиях, где принимают участие россияне и белорусы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк опубликовал текст приказа Министерства молодежи и спорта о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в международных соревнованиях, в которых участвуют россияне и белорусы.

Отметим, что приказ подписан электронной подписью от имени замминистра Матвея Бедного.

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Согласно приказу, украинские спортивные федерации обязаны мониторить участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом министерство.

Украинским сборным запрещается участвовать в подобных соревнованиях. В случае выявления участия россиян и белорусов в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.

Беленюк опубликовал приказ правительства о запрете украинским делегациям выступать на соревнованиях, где принимают участие россияне и белорусы - изображение 1Беленюк опубликовал приказ правительства о запрете украинским делегациям выступать на соревнованиях, где принимают участие россияне и белорусы - изображение 2
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В статье: Жан Беленюк война с россией Олимпиада-2024
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