Беленюк обратился к Гутцайту: Выйдите с объяснениями к журналистам

Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк призвал действующего министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта выйти на пресс-конференцию к журналистам, чтобы объяснить решение КМУ о запрете участвовать в соревнованиях, где заявлены россияне.

"Думаю, было бы правильно господину Гутцайту выйти на пресс-конференцию с объяснением последних решений Кабмина для спортсменов и общества в целом.

Мне пишут и звонят наши олимпийцы по вопросу, как нам быть дальше и почему молчит министр-президент НОК.

Их интересуют вопросы, начиная от аргументации принятого решения до юридического алгоритма лишения федераций статуса национального.

Не надо бояться коммуникации со спортсменами" – написал Беленюк на странице Телеграмм.