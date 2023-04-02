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Беленюк обратился к Гутцайту: Выйдите с объяснениями к журналистам

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Это выше достоинства господина министра

Беленюк обратился к Гутцайту: Выйдите с объяснениями к журналистам

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк призвал действующего министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта выйти на пресс-конференцию к журналистам, чтобы объяснить решение КМУ о запрете участвовать в соревнованиях, где заявлены россияне.

"Думаю, было бы правильно господину Гутцайту выйти на пресс-конференцию с объяснением последних решений Кабмина для спортсменов и общества в целом.

Мне пишут и звонят наши олимпийцы по вопросу, как нам быть дальше и почему молчит министр-президент НОК.

Их интересуют вопросы, начиная от аргументации принятого решения до юридического алгоритма лишения федераций статуса национального.

Не надо бояться коммуникации со спортсменами" – написал Беленюк на странице Телеграмм.

Напомним, что ранее в МОК отреагировали на решение КМУ.

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В статье: Жан Беленюк Вадим Гутцайт
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