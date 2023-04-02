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Беленюк обратился к Гутцайту: Выйдите с объяснениями к журналистам
Это выше достоинства господина министра
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен, золотой и серебряный призер Олимпийских игр, народный депутат Жан Беленюк призвал действующего министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта выйти на пресс-конференцию к журналистам, чтобы объяснить решение КМУ о запрете участвовать в соревнованиях, где заявлены россияне.
"Думаю, было бы правильно господину Гутцайту выйти на пресс-конференцию с объяснением последних решений Кабмина для спортсменов и общества в целом.
Мне пишут и звонят наши олимпийцы по вопросу, как нам быть дальше и почему молчит министр-президент НОК.
Их интересуют вопросы, начиная от аргументации принятого решения до юридического алгоритма лишения федераций статуса национального.
Не надо бояться коммуникации со спортсменами" – написал Беленюк на странице Телеграмм.
Напомним, что ранее в МОК
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