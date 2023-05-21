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Боеприпасы и транспорт. США выделили Украине новый пакет военной помощи

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Его сумма составляет $375 миллионов

Боеприпасы и транспорт. США выделили Украине новый пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины. В пакет помощи вошло вооружение общей стоимостью 375 млн. долларов.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства во время встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди прочего, Украина получит дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, мостовые системы, бронированные медицинские машины и грузовики для перевозки тяжелой техники.

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В статье: США война с россией Пентагон
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