Боеприпасы и транспорт. США выделили Украине новый пакет военной помощи
Его сумма составляет $375 миллионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины. В пакет помощи вошло вооружение общей стоимостью 375 млн. долларов.
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства во время встречи американского лидера Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Среди прочего, Украина получит дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, мостовые системы, бронированные медицинские машины и грузовики для перевозки тяжелой техники.
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