Президент Десны: Начала сезона во Второй лиге может быть хорошим стартом

Президент "Десны" Владимир Левин поделился планами клуба относительно возвращения в украинский футбол.

"Подбор игроков – это сложный процесс, особенно если они доступны только во время трансферного окна. Необходимо провести тщательный анализ и подбор игроков, отвечающих требованиям "Десны" и усилить ее состав. На сегодняшний день мы проводим анализ таких игроков.

Однако трансферный бан может ограничивать возможность привлечения новых игроков, что усложняет задачу собрать полноценную команду. Это проблема, которую нужно решить, чтобы команда могла укомплектовать свой состав как можно лучше.

Что касается возможности начала сезона во Второй лиге для новой команды с одноименным названием "Десна", то это может быть хорошим стартом, позволяющим коллективу формировать свой состав, развивать игроков и добиться успеха в низшем дивизионе. В будущем команда может стремиться вернуться в высшую лигу и объединить клубы, чтобы сохранить исторические традиции и привлечь поддержку болельщиков.

Задача "Десны" состоит в том, чтобы вернуть позиции Чернигова на украинской футбольной арене и добиться успехов на национальном и международном уровнях. Мы стремимся создать сильную команду, которая будет играть с упорством, страстью и преданностью для своих болельщиков.

У Чернигова богатая история в футболе, и мы стремимся восстановить его славу и привлечь внимание к этому замечательному городу. Мы намерены устранить системные проблемы, которые мешают нам сейчас, и работать усердно над развитием команды, чтобы достичь поставленных целей в сезоне 2024/25.

Мы благодарим наших болельщиков за их поддержку и обещаем сделать все возможное, чтобы вернуть "Десну" на футбольную карту Украины", - сказал Левин.