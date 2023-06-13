Зозуля: Мне интересны эти два направления - УАФ и Минмолодьспорта

Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля в интервью YouTube-каналу Sport Arena заявил, что готов к работе в Министерстве молодежи и спорта или УАФ.

– Гутцайт оказался таким же популистом, как и Павелко. Кроме каких-либо коррупционных скандалов. Как спорт может представлять человек, пишущий "Поддерживаю решение Федерации дзюдо Украины в соревнованиях, куда слепо допустили российских спортсменов"? Парадокс в том, что россияне на этот чемпионат уехали, а украинцы – нет.

– Я же писал посты. Здесь тоже моя точка зрения – мы сдались, а не боролись. И все. Непонятны правила игры – одним можно, другим нельзя. Одни играют, другие – нет. Поставьте для всех одинаковые условия. Понимаю, условно, борцов, дзюдоистов. Кто-то готовится всю жизнь, чтобы поехать на чемпионат мира, Олимпиаду, тренируется, работает с утра до ночи. И ему говорят "нет". А теннисистам можно играть против белорусов, футболистам… "А белорусы в других группах". Ну, так сделай одни правила для всех.

– В чем заключается, что угодные Гутцайту – могут, а неугодные – нет?

– Не знаю. Кто в кентах из федераций – могут, другие – нет. Не знаю. Надо общаться с НОК, добиваться, ездить. Ты, как министр, должен спать в Европе. Поехал в Федерацию дзюдо – спишь там, пока не добился. Оттуда переехал в другой город поговорить по теннису. Туда-туда.

Биться за своих спортсменов, а не просто опустить руки или сдаться. Это неправильно.

– Мы все критикуем Гутцайта. Кто может его вообще заменить?

– На данный момент?

– Да.

– Мне интересно.

– Именно должность Министра молодежи и спорта?

– Ну да. Мне это интересно. Или УАФ. Интересны 2 этих направления. Если скажу "нет" – солгу.

– Ты бы хотел быть президентом УАФ?

– Да. Если футболист, окончивший карьеру, не хочет быть тренером или президентом УАФ… Мне кажется, это каждый футболист хочет. Если не хочет быть ни тем, ни тем – он лжет.

– Ты не хочешь быть тренером?

– Тренером нет. Я хочу развивать наш спорт. Если брать Министерство спорта – то развивать спорт, если брать УАФ – это футбол. Мне вот "чешется", хочу помочь детям, Украине. И наконец-то восстановить футбол.