Зозуля: Мне интересны эти два направления - УАФ и Минмолодьспорта
Футболист не скрывает своей заинтересованности в работе в УАФ или в Минспорта
Фото: ua.depositphotos.com
Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля в интервью YouTube-каналу Sport Arena заявил, что готов к работе в Министерстве молодежи и спорта или УАФ.
– Гутцайт оказался таким же популистом, как и Павелко. Кроме каких-либо коррупционных скандалов. Как спорт может представлять человек, пишущий "Поддерживаю решение Федерации дзюдо Украины в соревнованиях, куда слепо допустили российских спортсменов"? Парадокс в том, что россияне на этот чемпионат уехали, а украинцы – нет.
– Я же писал посты. Здесь тоже моя точка зрения – мы сдались, а не боролись. И все. Непонятны правила игры – одним можно, другим нельзя. Одни играют, другие – нет. Поставьте для всех одинаковые условия. Понимаю, условно, борцов, дзюдоистов. Кто-то готовится всю жизнь, чтобы поехать на чемпионат мира, Олимпиаду, тренируется, работает с утра до ночи. И ему говорят "нет". А теннисистам можно играть против белорусов, футболистам… "А белорусы в других группах". Ну, так сделай одни правила для всех.
– В чем заключается, что угодные Гутцайту – могут, а неугодные – нет?
– Не знаю. Кто в кентах из федераций – могут, другие – нет. Не знаю. Надо общаться с НОК, добиваться, ездить. Ты, как министр, должен спать в Европе. Поехал в Федерацию дзюдо – спишь там, пока не добился. Оттуда переехал в другой город поговорить по теннису. Туда-туда.
Биться за своих спортсменов, а не просто опустить руки или сдаться. Это неправильно.
– Мы все критикуем Гутцайта. Кто может его вообще заменить?
– На данный момент?
– Да.
– Мне интересно.
– Именно должность Министра молодежи и спорта?
– Ну да. Мне это интересно. Или УАФ. Интересны 2 этих направления. Если скажу "нет" – солгу.
– Ты бы хотел быть президентом УАФ?
– Да. Если футболист, окончивший карьеру, не хочет быть тренером или президентом УАФ… Мне кажется, это каждый футболист хочет. Если не хочет быть ни тем, ни тем – он лжет.
– Ты не хочешь быть тренером?
– Тренером нет. Я хочу развивать наш спорт. Если брать Министерство спорта – то развивать спорт, если брать УАФ – это футбол. Мне вот "чешется", хочу помочь детям, Украине. И наконец-то восстановить футбол.
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