  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зозуля: Мне интересны эти два направления - УАФ и Минмолодьспорта
В тренде

Зозуля: Мне интересны эти два направления - УАФ и Минмолодьспорта

Общие новости
(1 голосов)

Футболист не скрывает своей заинтересованности в работе в УАФ или в Минспорта

Зозуля: Мне интересны эти два направления - УАФ и Минмолодьспорта

Фото: ua.depositphotos.com

Новина українською

Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля в интервью YouTube-каналу Sport Arena заявил, что готов к работе в Министерстве молодежи и спорта или УАФ.

– Гутцайт оказался таким же популистом, как и Павелко. Кроме каких-либо коррупционных скандалов. Как спорт может представлять человек, пишущий "Поддерживаю решение Федерации дзюдо Украины в соревнованиях, куда слепо допустили российских спортсменов"? Парадокс в том, что россияне на этот чемпионат уехали, а украинцы – нет.

– Я же писал посты. Здесь тоже моя точка зрения – мы сдались, а не боролись. И все. Непонятны правила игры – одним можно, другим нельзя. Одни играют, другие – нет. Поставьте для всех одинаковые условия. Понимаю, условно, борцов, дзюдоистов. Кто-то готовится всю жизнь, чтобы поехать на чемпионат мира, Олимпиаду, тренируется, работает с утра до ночи. И ему говорят "нет". А теннисистам можно играть против белорусов, футболистам… "А белорусы в других группах". Ну, так сделай одни правила для всех.

Читайте такжеЗозуля: Шевченко бегал по сборной и говорил ребятам: Зозуля такой плохой, нас бросил

– В чем заключается, что угодные Гутцайту – могут, а неугодные – нет?

– Не знаю. Кто в кентах из федераций – могут, другие – нет. Не знаю. Надо общаться с НОК, добиваться, ездить. Ты, как министр, должен спать в Европе. Поехал в Федерацию дзюдо – спишь там, пока не добился. Оттуда переехал в другой город поговорить по теннису. Туда-туда.

Биться за своих спортсменов, а не просто опустить руки или сдаться. Это неправильно.

– Мы все критикуем Гутцайта. Кто может его вообще заменить?

– На данный момент?

– Да.

– Мне интересно.

– Именно должность Министра молодежи и спорта?

– Ну да. Мне это интересно. Или УАФ. Интересны 2 этих направления. Если скажу "нет" – солгу.

– Ты бы хотел быть президентом УАФ?

– Да. Если футболист, окончивший карьеру, не хочет быть тренером или президентом УАФ… Мне кажется, это каждый футболист хочет. Если не хочет быть ни тем, ни тем – он лжет.

– Ты не хочешь быть тренером?

– Тренером нет. Я хочу развивать наш спорт. Если брать Министерство спорта – то развивать спорт, если брать УАФ – это футбол. Мне вот "чешется", хочу помочь детям, Украине. И наконец-то восстановить футбол.

По теме
yellow-arrow
Украина подала запрос Австралии по состоянию списанных истребителей F/A-18 Hornet
yellow-arrow
УПЦ МП отказалась подписать документы о передаче имущества Лавры
yellow-arrow
Сгорел на работе. ВИДЕО, как украинские артиллеристы уничтожили российский Солнцепек
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Андрей Павелко Вадим Гутцайт УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде