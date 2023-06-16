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Зеленский пригласил в Украину Трампа и Десантиса

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А также призвал ускорить военные поставки для Украины

Зеленский пригласил в Украину Трампа и Десантиса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Медленные поставки западного оружия помогают оборонительным усилиям России.

Как информирует Интерфакс-Украина, об этом в интервью NBC сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он также ответил бывшему президенту Дональду Трампу и губернатору Флориды Рону ДеСантису, кандидатам в президенты от республиканцев, которые поставили под сомнение продолжающуюся американскую военную поддержку Киева.

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Зеленский пригласил их приехать в Украину, предупредив, что поражение его страны будет означать лишь более широкий конфликт с Москвой позже.

Зеленский, пишет NBC, признал, что рассмотрение американскими политиками сокращения военной помощи Украине представляет собой "большой риск для Украины", но сказал, что считает, что этого не произойдет.

Президент Украины сказал, что, если Россия победит Украину, она может перейти к соседней стране, которая является союзником НАТО, рискуя развязать более широкую мировую войну из-за положения альянса о взаимной обороне. "Готовы ли они начать войну, чтобы отправить своих детей? Готовы ли они умереть?", - сказал он, когда его спросили о Трампе и Десантисе.

Говоря о поставках оружия, Зеленский сказал, что из-за отсутствия поставок истребителей F-16 Украина "теряет время, теряет людей и, самое главное, теряет преимущество".

"Украина хочет иметь возможность конкурировать в воздухе - давайте сделаем это сегодня", - сказал Зеленский. А капельная подача F-16 и другого оружия "означает, что война продлится дольше", - добавил он

Он также поставил под сомнение заявление Трампа о том, что он может положить конец войне за 24 часа. "Почему не он сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", - сказал Зеленский.

"Я думаю, что он не мог этого сделать. Я думаю, сегодня в мире нет людей, которые могли бы просто поговорить с Путиным и положить конец войне", - добавил он.

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В статье: Дональд Трамп война с россией Владимир Зеленский
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