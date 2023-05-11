Путин – не военный преступник, завершение войны за день и прочее. Трамп сделал кучу странных заявлений

Бывший президент США Дональд Трамп собирается баллотироваться на новый срок – во время встречи с жителями Нью-Гемпшира, которая транслировалась в прайм-тайм на телеканале CNN, он сделал ряд заявлений.

На вопрос, поддерживает ли он предоставление США военной помощи Украине и как бы он справился с угрозой, которую представляет Путин, Трамп ответил, что войны не было бы, если бы он был президентом:

"Если я буду президентом, я урегулирую эту войну за один день, 24 часа".

Он добавил, что готов встретиться с президентом РФ Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отказался отвечать на вопрос, считает ли Путина военным преступником, отметив, что это "следует обсудить позже":

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо труднее достичь договоренности, чтобы остановить это. Если он собирается стать военным преступником, люди схватят его и казнят, тогда он будет бить гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что должно обсуждаться позже. Его ошибка заключалась в том, что он совершил вторжение. Он бы никогда этого не сделал, если бы я был президентом".

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На вопрос, кому он желает победы в этой войне, – Украине или России, Трамп четкого ответа дать не смог, журналисту даже пришлось задать вопрос еще два раза: