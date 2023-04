Трамп добровольно прибыл в суд Нью-Йорка. Его арестовали

Сегодня, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где он сдался для предъявления обвинений.

Об этом сообщает CNN.

Бывший президент США прибыл в здание суда Манхэттена перед предъявлением ему уголовных обвинений.

Далее его доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения. Это событие, которое, как ожидается, будет быстрым и обычным, но представляет исторический момент в США.

Ожидается, что после формальных процедур, таких как взятия отпечатков пальцев и зачитывания обвинений, Трампа могут отпустить. Сам Трамп заявлял, что уже вечером планирует вернуться домой.

Ожидается, что после ареста на Трампа не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.

Напомним, ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс .

