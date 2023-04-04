Трамп добровольно прибыл в суд Нью-Йорка. Его арестовали
Формальности соблюдены
CNN
Сегодня, 4 апреля, бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где он сдался для предъявления обвинений.
Об этом сообщает CNN.
Бывший президент США прибыл в здание суда Манхэттена перед предъявлением ему уголовных обвинений.
Далее его доставят в зал суда, где ему предъявят обвинения. Это событие, которое, как ожидается, будет быстрым и обычным, но представляет исторический момент в США.
Ожидается, что после формальных процедур, таких как взятия отпечатков пальцев и зачитывания обвинений, Трампа могут отпустить. Сам Трамп заявлял, что уже вечером планирует вернуться домой.
Ожидается, что после ареста на Трампа не наденут наручники, поскольку он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.
Напомним, ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка
BREAKING: Donald Trump is now under arrest in New York City ahead of his arraignment in court https://t.co/0NxzuxZt8I pic.twitter.com/9sdFFunjcM— CNN (@CNN) April 4, 2023
JUST IN: Donald Trump pleads not guilty after hearing charges against him stemming from hush money investigation, a source says https://t.co/nD90iS6ZZc pic.twitter.com/KOZalChHGB— CNN (@CNN) April 4, 2023
Популярное сейчас
- Финляндия официально вступила в НАТО. На России уже успели отреагировать
- Челси vs Ливерпуль, снова Эль-Класико и Вернидуб против Зари. Расписание футбола на 3-9 апреля
- Навсегда 26. В районе Авдеевки погиб украинский командир боевой группы спецназначения
- Россияне провалили "большое" зимнее наступление - ISW
- Вест Хэм, Ман Сити, Челси и Мудрик с Довбиком. От кого фанатеют порнозвезды. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО