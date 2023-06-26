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Украинка Бежура завоевывает золото Европейских игр в фехтовании

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В решающем поединке одолела хозяйку соревнований

Украинка Бежура завоевывает золото Европейских игр в фехтовании

Фото: Національна федерація фехтування України / Автор невідомий

UA-Футбол
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Украинская фехтовальщица Джоан Фейби Бежура выиграла золото в личных соревнованиях шпажисток на Европейских играх в Кракове.

Украинка в решающем поединке победила полячку Мартину Сватовски-Веглярчик. Счет в матче 15:12.

31-летняя Джоан Фейби Бежура уроженка Киева. Согласно информации в Википедии, спортсменка является военнослужащей контрактной службы ВСУ.

Напомним, что сегодня украинская команда уже завоевала две награды на Европейских играх. В соревнованиях по муай тай Владислав Микитась и Анастасия Михайленко взяли по бронзовой награде.

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В статье: фехтование Европейские игры
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