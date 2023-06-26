Украинка Бежура завоевывает золото Европейских игр в фехтовании
В решающем поединке одолела хозяйку соревнований
Фото: Національна федерація фехтування України / Автор невідомий
Украинская фехтовальщица Джоан Фейби Бежура выиграла золото в личных соревнованиях шпажисток на Европейских играх в Кракове.
Украинка в решающем поединке победила полячку Мартину Сватовски-Веглярчик. Счет в матче 15:12.
31-летняя Джоан Фейби Бежура уроженка Киева. Согласно информации в Википедии, спортсменка является военнослужащей контрактной службы ВСУ.
Напомним, что сегодня украинская команда уже
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