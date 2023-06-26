Украинка Бежура завоевывает золото Европейских игр в фехтовании

Украинская фехтовальщица Джоан Фейби Бежура выиграла золото в личных соревнованиях шпажисток на Европейских играх в Кракове.

Украинка в решающем поединке победила полячку Мартину Сватовски-Веглярчик. Счет в матче 15:12.

31-летняя Джоан Фейби Бежура уроженка Киева. Согласно информации в Википедии, спортсменка является военнослужащей контрактной службы ВСУ.