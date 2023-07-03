Зеленский: Может ли быть мир без Крыма? Тогда это не будет победой

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью CNN – он рассказал о своей реакции на мятеж главы ЧВК "Вагнер" пригожина, общение с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и ответил на вопрос журналиста касательно Крыма.

"Мы видим реакцию Путина (прим. ред. – на восстание вагнеровцев). Она слабая. Он не все контролирует. Продвижение Вагнера вглубь РФ и захват определенных регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся та вертикаль власти, которую он имел раньше, просто разрушается".

"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать. У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются между собой. Я рассказал Бернсу обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны".

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает лишь одно – война еще не закончилась. Может ли быть мир без Крыма? Тогда это не будет победой".