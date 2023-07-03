Зеленский: Может ли быть мир без Крыма? Тогда это не будет победой
Также рассказал о контакте с главой ЦРУ
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью CNN – он рассказал о своей реакции на мятеж главы ЧВК "Вагнер" пригожина, общение с главой ЦРУ Уильямом Бернсом и ответил на вопрос журналиста касательно Крыма.
"Мы видим реакцию Путина (прим. ред. – на восстание вагнеровцев). Она слабая. Он не все контролирует. Продвижение Вагнера вглубь РФ и захват определенных регионов показывает, как легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся та вертикаль власти, которую он имел раньше, просто разрушается".
"Мое общение с главой ЦРУ всегда должно быть за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать. У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются между собой. Я рассказал Бернсу обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны".
"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает лишь одно – война еще не закончилась. Может ли быть мир без Крыма? Тогда это не будет победой".
Популярное сейчас
- Капитан сборной Франции U-21: Это настоящий позор для нас
- Ти сказав нам: забудьте всі прокляття й страх. ФОТОРЕПОРТАЖ с матча Франция - Украина
- Наставник Франции U-21 - о поражении от Украины U-21: Не смогли вывести их из равновесия
- Утренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик
- Красотка дня. Яркая девушка экс-одноклубника Мудрика и нового товарища Зинченко. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО