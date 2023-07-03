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Шольц – о роли Крыма, западном оружии на территории РФ и вступлении Украины в НАТО

Общие новости
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"Даже во времена СССР Украина была достаточно влиятельным государством, чтобы стать одним из основателей ООН"

Шольц – о роли Крыма, западном оружии на территории РФ и вступлении Украины в НАТО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Отвечая на вопрос в контексте военной помощи для Украины, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что "Крым очень и очень давно входит в состав Украины", и сделал акцент на том, что именно "решение проблемы" с оккупацией россиянами полуострова может стать решающим для окончания войны.

"Мы передали много танков, и мы продолжим это делать. Германия продолжит тренировать украинских военных и оказывать помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины, в частности системы IRIS-T. Отмечу, что мы не хотим, чтобы оружие, которое мы поставляем, попало на территорию России".

Также Шольц напомнил: даже в советское время Украина была достаточно влиятельным государством, чтобы стать одной из основательниц ООН.

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Канцлер Германии во время интервью заявил, что вступление Украины в НАТО возможно после выполнения непременного условия – решения всех территориальных споров. Глава немецкого правительства отметил, что ФРГ является одной из ключевых стран, которые должны проработать все гарантии безопасности для Украины.

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В статье: Олаф Шольц война с россией
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