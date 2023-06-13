Макрон: Мы хотим, чтобы контрнаступление было победным, чтобы потом начать фазу переговоров при надлежащих условиях
Украинские операции продлятся "несколько недель, если не месяцев"
Getty Images / Global Images Ukraine
Вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции Эммануэль Макрон выступил в понедельник, 12 июня, в Елисейском дворце с речью о европейском единстве перед лицом российского агрессора.
Макрон заверил участников саммита, что украинские операции продлятся "несколько недель, если не месяцев". Его цитирует BFMTV.
"Происходит контрнаступление, и мы хотим, чтобы оно было максимально победным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях. Ситуация требует продолжения тесного сотрудничества. Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей и не смогла повторить эту войну".
Макрон также напомнил участникам саммита, что Франция увеличила поставки оружия и боеприпасов в Украину.
"Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и военной техники. Мы продолжим поставки в ближайшие дни и недели".
Встреча канцлера Германии Шольца, президента Польши Дуды и президента Франции Макрона была посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.
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