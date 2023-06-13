  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон: Мы хотим, чтобы контрнаступление было победным, чтобы потом начать фазу переговоров при надлежащих условиях
В тренде

Макрон: Мы хотим, чтобы контрнаступление было победным, чтобы потом начать фазу переговоров при надлежащих условиях

Общие новости
(1 голосов)

Украинские операции продлятся "несколько недель, если не месяцев"

Макрон: Мы хотим, чтобы контрнаступление было победным, чтобы потом начать фазу переговоров при надлежащих условиях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вместе с президентом Польши Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции Эммануэль Макрон выступил в понедельник, 12 июня, в Елисейском дворце с речью о европейском единстве перед лицом российского агрессора.

Макрон заверил участников саммита, что украинские операции продлятся "несколько недель, если не месяцев". Его цитирует BFMTV.

"Происходит контрнаступление, и мы хотим, чтобы оно было максимально победным, чтобы потом мы могли начать фазу переговоров при надлежащих условиях. Ситуация требует продолжения тесного сотрудничества. Мы обеспечим, чтобы Россия не вышла победительницей и не смогла повторить эту войну".

Макрон также напомнил участникам саммита, что Франция увеличила поставки оружия и боеприпасов в Украину.

"Мы активизировали доставку боеприпасов, оружия и военной техники. Мы продолжим поставки в ближайшие дни и недели".

Встреча канцлера Германии Шольца, президента Польши Дуды и президента Франции Макрона была посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.

Читайте такжеВ США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины

По теме
yellow-arrow
Министр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение
yellow-arrow
Президент Украины: Бои жесткие, но наше движение есть. Потери у врага именно такие, как нам нужно
yellow-arrow
В российском городе Краснодар произошел мощный пожар на нефтебазе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Эммануэль Макрон контрнаступление
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде