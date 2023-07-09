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После победы над Азаренка. Свитолина повторила уникальное достижение для женского тенниса

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После победы над Азаренка. Свитолина повторила уникальное достижение для женского тенниса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка после победы над белоруской Викторией Азаренка сегодня вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема, Уимблдон.

С 2015 года, когда Свитолина впервые попала в четвертьфинал турнира серии Большого шлема, она стала четвертой выходившей в эту стадию соревнований по меньшей мере 10 раз, сообщает аналитический портал Opta. С тех пор помимо Элины только трем теннисисткам удавалось попадать в топ-8 в теннисных Мейджорох среди женщин 10 и больше раз: Серена Уильямс (16), Симона Халеп (13) и Каролина Плишкова (11).

Напомним, что сегодня украинка одолела Азаренка в трех сетах (2:6, 6:4, 7:6). В следующем круге соревнований Элина встретится с первым номером женского тенниса Игой Швентек.

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В статье: Элина Свитолина Каролина Плишкова Симона Халеп Серена Уильямс
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