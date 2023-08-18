На US Open-2023 проведут благотворительный матч в поддержку Украины
Это уже второй матч в поддержку нашей страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Организаторы Открытого чемпионата США объявили, что проведут в Нью-Йорке благотворительный матч в поддержку Украины.
Мероприятие пройдет 23 августа на арене Louis Armstrong Stadium.
Участниками матча будут: первая ракетка Украины Элина Свитолина, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо, Маттео Берреттини, Джессика Пегула, Кристофер Юбэнкс и Джон Макинрой.
Все вырученные средства будут переданы в Фонд помощи пострадавшим в Украине GlobalGiving.
В прошлом году, удалось собрать более 1 млн. долларов.
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