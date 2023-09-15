Братья Кличко встретились с Шольцем. Мэр Киева попросил у канцлера Германии ракеты Taurus

Бывший чемпион мира, а ныне мэр Киева Виталий Кличко вместе со своим младшим братом Владимиром, также бывшим чемпионом мира, побывали на мероприятии Bild 100 в Берлине, где встретились с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Посетили с Владимиром в Берлине мероприятие Bild 100. На которое немецкое издание и издательство Axel Springer ежегодно собирает самых влиятельных людей. Во время выступлений мы говорили о той помощи, которая жизненно важна для борьбы и Победы Украины.

И, воспользовавшись случаем, я обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, который тоже присутствовал, чтобы Украине как можно быстрее предоставили дальнобойные ракеты Taurus.

Это нужно нам, чтобы защитить свободу не только своей страны, но и безопасность всего цивилизованного мира", – написал Виталий Кличко.