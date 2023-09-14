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1,5 млн евро за аншлаг, пригласительные для Кличко и Шольца. Как Шахтер обставил матчи ЛЧ в Гамбурге
Также руководство "горняков" прислало приглашения для ВИП-персон
WITTERS
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"Шахтер" уже начал продажу билетов на домашний матч с "Порту", который пройдет 19 сентября, и на данный момент реализовал 42 тысячи билетов. Также в группе "горняков" "Барселона" и бельгийский "Антверпен".
За использование стадиона "Гамбург" получит от "горняков" порядка 1,5 млн евро, однако это будет нефиксированная сумма. Многое будет зависеть от того, удастся ли украинской команде собирать аншлаги на каждом из трех номинально домашних поединков.
"Гамбург" будет обязан подготовить арену и выполнить все требования к проведению матчей Лиги чемпионов, описанные в 198-страничном каталоге УЕФА.
Безопасность будут обеспечивать местный муниципалитет. Впрочем, проблем с приезжими болельщиками не предвидится, так как УЕФА не считает их "проблемными".
В "Шахтере" уверены, что поддержать команду соберется немало соотечественников. По оценкам, в окрестностях Гамбурга проживает порядка 100 тысяч украинцев.
Также руководство "горняков" направило приглашения для ВИП-персон.
В частности, "Шахтера" разослал предложения побывать на матчах группового раунда Виталию и Владимиру Кличко, для которых Гамбург является особенным городом в плане спортивной карьеры. Также украинский клуб направил приглашение в адрес нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца, который с 2011 по 2018 годы был первым бургомистром Гамбурга.
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