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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция
Шахтер получит соперников на еврокубковую осень 2023 года
фото - Getty Images
В четверг, 31 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2023/24. Начало церемонии в 19.00. Вашему вниманию текстовая трансляция жеребьевки ЛЧ от UA-Футбол. Заметим, что параллельно УЕФА будет раздавать индивидуальные награды за прошлый сезон.
Текстовая трансляция
Начало - в 19:00. Напоминаем, что видеотрансляция доступна на официальном сайте УЕФА или на MEGOGO (плеер здесь >>>>)
Результаты жеребьевки
|Группа А
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|Группа E
|Группа F
|Группа G
|Группа H
Кто в этот раз сыграет в Лиге Чемпионов. Корзины
Традиционно на групповом этапе участвуют 32 команды. Испания в этот раз представлена пятью клубами, ведь «Севилья» выиграла Лигу Европы, но не попала в Лигу Чемпионов из-за чемпионата. Итак, ей и досталось льготное место. По четыре клуба представляют Англию, Италию и Германию. Три клуба делегировала Португалия, по два участника от Франции и Нидерландов, а также по одному клубу от Украины, Австрии, Сербии, Дании, Швейцарии, Турции, Шотландии и Бельгии. От Украины будет играть донецкий "Шахтер". Отметим, что через квалификацию в основной этап пробились шесть клубов.
|Корзина 1
|Корзина 2
|
Манчестер Сити
|
Реал
|Корзина 3
|Корзина 4
|
Шахтер
|
Янг Бойз
Как будет проходить жеребьевка
Участников жеребьевки поделили на четыре корзины по восемь команд. В первую попали победители Лиги чемпионов ("Манчестер Сити") и Лиги Европы ("Севилья"), а также чемпионы Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов. По оставшимся трем корзинам команды распределили согласно клубному рейтингу УЕФА на начало сезона.
Сначала по группам будут распределены команды из первой корзины, затем из второй и так далее. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации, при этом УЕФА будет распределять команды таким образом, чтобы команды из одной ассоциации играли в разные дни.
Формат группового этапа Лиги Чемпионов
На групповом этапе каждая из команд сыграет по шесть матчей – три на своем поле и три на поле соперников. В 1/8 финала выйдут первые две команды из группы. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в Лиге Европы, команды, занявшие четвертые места, завершают выступления в еврокубках.
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