Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция

В четверг, 31 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2023/24. Начало церемонии в 19.00. Вашему вниманию текстовая трансляция жеребьевки ЛЧ от UA-Футбол. Заметим, что параллельно УЕФА будет раздавать индивидуальные награды за прошлый сезон.

Текстовая трансляция

Начало - в 19:00. Напоминаем, что видеотрансляция доступна на официальном сайте УЕФА или на MEGOGO (плеер здесь >>>>)

Результаты жеребьевки

Группа А Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F Группа G Группа H

Кто в этот раз сыграет в Лиге Чемпионов. Корзины

Традиционно на групповом этапе участвуют 32 команды. Испания в этот раз представлена пятью клубами, ведь «Севилья» выиграла Лигу Европы, но не попала в Лигу Чемпионов из-за чемпионата. Итак, ей и досталось льготное место. По четыре клуба представляют Англию, Италию и Германию. Три клуба делегировала Португалия, по два участника от Франции и Нидерландов, а также по одному клубу от Украины, Австрии, Сербии, Дании, Швейцарии, Турции, Шотландии и Бельгии. От Украины будет играть донецкий "Шахтер". Отметим, что через квалификацию в основной этап пробились шесть клубов.

Корзина 1 Корзина 2 Манчестер Сити

Севилья

Барселона

Наполи

Бавария

ПСЖ

Бенфика

Фейеноорд Реал

Манчестер Юн.

Интер

Боруссия Д

Атлетико

Лейпциг

Порту

Арсенал Корзина 3 Корзина 4 Шахтер

Зальцбург

Милан

Брага

ПСВ

Лацио

Црвена Звезда

Копенгаген Янг Бойз

Сосьедад

Галатасарай

Селтик

Ньюкасл

Унион Берлин

Антверпен

Ланс

Как будет проходить жеребьевка

Участников жеребьевки поделили на четыре корзины по восемь команд. В первую попали победители Лиги чемпионов ("Манчестер Сити") и Лиги Европы ("Севилья"), а также чемпионы Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов. По оставшимся трем корзинам команды распределили согласно клубному рейтингу УЕФА на начало сезона.

Сначала по группам будут распределены команды из первой корзины, затем из второй и так далее. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации, при этом УЕФА будет распределять команды таким образом, чтобы команды из одной ассоциации играли в разные дни.

Формат группового этапа Лиги Чемпионов

На групповом этапе каждая из команд сыграет по шесть матчей – три на своем поле и три на поле соперников. В 1/8 финала выйдут первые две команды из группы. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в Лиге Европы, команды, занявшие четвертые места, завершают выступления в еврокубках.