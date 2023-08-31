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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция

Лига Чемпионов
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Шахтер получит соперников на еврокубковую осень 2023 года

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция

фото - Getty Images

UA-Футбол
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В четверг, 31 августа, в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов 2023/24. Начало церемонии в 19.00. Вашему вниманию текстовая трансляция жеребьевки ЛЧ от UA-Футбол. Заметим, что параллельно УЕФА будет раздавать индивидуальные награды за прошлый сезон.

Содержание

Текстовая трансляция

Начало - в 19:00. Напоминаем, что видеотрансляция доступна на официальном сайте УЕФА или на MEGOGO (плеер здесь >>>>)

Результаты жеребьевки

Группа А Группа B
Группа C Группа D
Группа E Группа F
Группа G Группа H

Кто в этот раз сыграет в Лиге Чемпионов. Корзины

Традиционно на групповом этапе участвуют 32 команды. Испания в этот раз представлена пятью клубами, ведь «Севилья» выиграла Лигу Европы, но не попала в Лигу Чемпионов из-за чемпионата. Итак, ей и досталось льготное место. По четыре клуба представляют Англию, Италию и Германию. Три клуба делегировала Португалия, по два участника от Франции и Нидерландов, а также по одному клубу от Украины, Австрии, Сербии, Дании, Швейцарии, Турции, Шотландии и Бельгии. От Украины будет играть донецкий "Шахтер". Отметим, что через квалификацию в основной этап пробились шесть клубов.

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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 1Манчестер Сити
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 2Севилья
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 3Барселона
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 4Наполи
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 5Бавария
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 6ПСЖ
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 7Бенфика
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 8Фейеноорд

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 9Реал
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 10Манчестер Юн.
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 11Интер
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 12Боруссия Д
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 13Атлетико
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 14Лейпциг
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 15Порту
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 16Арсенал
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Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 17Шахтер
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 18Зальцбург
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 19Милан
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 20Брага
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 21ПСВ
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 22Лацио
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 23Црвена Звезда
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 24Копенгаген

Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 25Янг Бойз
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 26Сосьедад
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 27Галатасарай
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 28Селтик
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 29Ньюкасл
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 30Унион Берлин
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 31Антверпен
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Онлайн трансляция - изображение 32Ланс

Как будет проходить жеребьевка

Участников жеребьевки поделили на четыре корзины по восемь команд. В первую попали победители Лиги чемпионов ("Манчестер Сити") и Лиги Европы ("Севилья"), а также чемпионы Испании, Италии, Германии, Франции, Португалии и Нидерландов. По оставшимся трем корзинам команды распределили согласно клубному рейтингу УЕФА на начало сезона.

Сначала по группам будут распределены команды из первой корзины, затем из второй и так далее. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации, при этом УЕФА будет распределять команды таким образом, чтобы команды из одной ассоциации играли в разные дни.

Формат группового этапа Лиги Чемпионов

На групповом этапе каждая из команд сыграет по шесть матчей – три на своем поле и три на поле соперников. В 1/8 финала выйдут первые две команды из группы. Команды, занявшие третьи места, продолжат выступления в Лиге Европы, команды, занявшие четвертые места, завершают выступления в еврокубках.

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В статье: Лига чемпионов жеребьевка Шахтер (Донецк) Манчестер Сити
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