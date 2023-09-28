Украина не будет принимать участие в Кубке Европы по боксу из-за присутствия там спортсменов из страны-агрессора

Сборная Украины по боксу отказалась от участия в Кубке Европы, который пройдет в Черногории 6-15 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

В 2022 году, несмотря на санкции в профессиональном боксе от ведущих мировых организаций, Международная боксерская ассоциация (IBA) решила не отстранять представителей России и Беларуси в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Более того, организация потеряла признание со стороны МОК и своей деятельностью поставила под вопрос проведение боксерских соревнованиях на Олимпиаде-2024.

Из-за допуска российских и белорусских боксеров к международным любительским турнирам, ФБУ заявила о бойкоте соревнований с участием представителей России и Беларуси. В частности, украинцы отказались от участия в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года.

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Несмотря на то, что Европейский боксерский союз (EBU) продолжил отстранение представителей России от соревнований под эгидой организации, Европейская конфедерация бокса (EUBC) допускает россиян и белорусов с национальной символикой к своим турнирам. Среди таких соревнований - грядущий Кубок Европы, который будет принимать Будва.

Добавим, что вчера стало известно об отказе от участия в Чемпионате мира по пляжному футболу нашей сборной из-за присутствия там спортсменов из Беларуси.