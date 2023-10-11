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Футзал. Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Четвертый матч в рамках отбора к ЧМ-2024 – смотреть прямую трансляцию

Футзал. Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Асоціафія футзалу України

Новина українською

Подопечные Александра Косенко сыграют свой четвертый матч в рамках отбора к ЧМ-2024. Соперником украинцев станет сборная Сербии. В пятницу "сине-желтые" уже разгромили балканцев – 6:1.

Квалификация на Чемпионат Мира. Четвертый тур

Украина 19:00 Сербия

Трансляция – Мегого Футбол-1

Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT

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Трансляція матчу Україна - Сербія
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