Футзал. Украина - Сербия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Четвертый матч в рамках отбора к ЧМ-2024 – смотреть прямую трансляцию
Фото: Асоціафія футзалу України
Подопечные Александра Косенко сыграют свой четвертый матч в рамках отбора к ЧМ-2024. Соперником украинцев станет сборная Сербии. В пятницу "сине-желтые" уже разгромили балканцев – 6:1.
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Квалификация на Чемпионат Мира. Четвертый тур
Украина 19:00 Сербия
Трансляция – Мегого Футбол-1
Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT
Трансляція матчу Україна - СербіяСмотреть трансляцию
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