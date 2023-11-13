Зинченко: Серия FIFA с каждой игрой становится все хуже и хуже

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко поделился мыслями на счет киберспортивных дисциплин, в которые играет.

- Играешь ли ты в Fortnite и какие-то другие игры, кроме CS?

- К сожалению, нет, потому что не так много времени сейчас. Семья плюс очень много игр. Дома сейчас бываю очень редко, поэтому не играю. Только CS, когда есть свободное время.

- Хотел бы попробовать?

- Раньше играл как-то в FIFA, но скажу честно, что с каждой серией она становится все хуже и хуже. Я не знаю. Могу ошибаться. А сейчас вообще уже не FIFA (прим. - серия сменила название на EA FC). Сейчас жду апдейт новой CS, потому что пока что я не в таком большом восторге от многих компонентов игры. Будем надеяться, что они немножко улучшат это, - рассказал украинец