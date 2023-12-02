Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото
Она вообще устает?
narodna-pravda.ua
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка с самого утра в субботу проводит тренировки в спортивном зале и на природе. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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