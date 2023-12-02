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Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото

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Она вообще устает?

Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото

narodna-pravda.ua

UA-Футбол
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Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка с самого утра в субботу проводит тренировки в спортивном зале и на природе. Соответствующие снимки Дарья разместила на своей официальной странице в Instagram.

Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото - изображение 1Билодид тренируется с раннего субботнего утра. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина встретилась с легендой украинской музыки.

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Дарья Билодид
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