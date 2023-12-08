Юрию Максимову – 55 лет: что вы знаете о тренере СК Днепр-1? Квиз от UA-Футбол
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СК Дніпро-1
В пятницу, 8 декабря, исполняется 55 лет главному тренеру СК Днепр-1 Юрию Максимову.
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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.
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