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  3. Юрию Максимову – 55 лет: что вы знаете о тренере СК Днепр-1? Квиз от UA-Футбол
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Юрию Максимову – 55 лет: что вы знаете о тренере СК Днепр-1? Квиз от UA-Футбол

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Юрию Максимову – 55 лет: что вы знаете о тренере СК Днепр-1? Квиз от UA-Футбол

СК Дніпро-1

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 8 декабря, исполняется 55 лет главному тренеру СК Днепр-1 Юрию Максимову.

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По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете его карьеру как игрока, и как тренера, пройдя наш квиз.

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Юрий Максимов
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