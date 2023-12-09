В Украине фиксируют пик заболеваемости гриппом и коронавирусом
Тревожные новости
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В Украине сейчас одновременно свирепствует коронавирус, вирус гриппа и другие респираторные вирусы. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что с начала эпидемического подъема заболело уже 1,3 миллиона украинцев.
Это больше, чем в прошлом году, по меньшей мере на 40 процентов. Вместе с тем, если посмотреть по интенсивности эпидемического процесса, то он немножко больше, чем в прошлом году, - всего на 8 процентов.
Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока что по состоянию на сегодня мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше. И их количество будет достигать пика в середине декабря с постепенным затуханием в течение январе следующего года. Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2.
С начала пика заболеваемости различными вирусами уже умерли 343 человека. В среднем в Украине госпитализируют 4 тысячи человек с данными заболеваниями еженедельно.
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