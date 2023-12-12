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Экс-коуч женской сборной Украины возглавил национальную команду Саудовской Аравии

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Луис Кортес нашел работу

Экс-коуч женской сборной Украины возглавил национальную команду Саудовской Аравии

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Бывший наставник женской сборной Украины по футболу Луис Кортес возглавил женскую национальную команду Саудовской Аравии. Об этом говорится на официальном сайте местной Федерации футбола.

Контракт с 37-летним испанцем рассчитан до 2027 года.

Кортес тренировал женскую сборную Украины с ноября 2021-го по август 2023-го. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.

Война в Украине стала также одной из причин, по которой специалист отказался продлевать контракт с УАФ. Российская агрессия не дала ему реализовать в нашей стране амбициозный проект.

До этого Кортес работал с женской командой "Барселоны" и выигрывал с ней Лигу чемпионов в сезоне-2020/21.

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Саудовская Аравия Луис Кортес
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Источник:
Федерація футболу Саудівської Аравії
Опубликовал: Алина Ерофеева
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