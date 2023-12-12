Экс-коуч женской сборной Украины возглавил национальную команду Саудовской Аравии

Бывший наставник женской сборной Украины по футболу Луис Кортес возглавил женскую национальную команду Саудовской Аравии. Об этом говорится на официальном сайте местной Федерации футбола.

Контракт с 37-летним испанцем рассчитан до 2027 года.

Кортес тренировал женскую сборную Украины с ноября 2021-го по август 2023-го. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.

Война в Украине стала также одной из причин, по которой специалист отказался продлевать контракт с УАФ. Российская агрессия не дала ему реализовать в нашей стране амбициозный проект.

До этого Кортес работал с женской командой "Барселоны" и выигрывал с ней Лигу чемпионов в сезоне-2020/21.