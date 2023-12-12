Экс-коуч женской сборной Украины возглавил национальную команду Саудовской Аравии
Луис Кортес нашел работу
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Бывший наставник женской сборной Украины по футболу Луис Кортес возглавил женскую национальную команду Саудовской Аравии. Об этом говорится на официальном сайте местной Федерации футбола.
Контракт с 37-летним испанцем рассчитан до 2027 года.
Кортес тренировал женскую сборную Украины с ноября 2021-го по август 2023-го. Под его руководством команда не прошла отбор на ЧМ-2023.
Война в Украине стала также одной из причин, по которой специалист отказался продлевать контракт с УАФ. Российская агрессия не дала ему реализовать в нашей стране амбициозный проект.
До этого Кортес работал с женской командой "Барселоны" и выигрывал с ней Лигу чемпионов в сезоне-2020/21.
فصلٌ جديد في تاريخ أخضر السيدات ????????— إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) December 11, 2023
يسر الاتحاد السعودي لكرة القدم الإعلان عن تعيين المدرب الإسباني لويس كورتيس مدربًا للمنتخب الوطني للسيدات، ويأتي ذلك ضمن جهود الاتحاد لتطوير كرة القدم النسائية.
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