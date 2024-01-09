У Артема Федецкого родился сын. ФОТО

У экс-защитника "Шахтера", "Карпат" и сборной Украины , 38-летнего Артема Федецкого родился сын.

Об этом Артем сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.

"Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила", – написал Федецкий.

Также отметим, что У Артема и его жены Юлии уже есть один сын, которому 14 лет.