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У Артема Федецкого родился сын. ФОТО

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Второй сын в семье Федецких

У Артема Федецкого родился сын. ФОТО

24 канал

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

У экс-защитника "Шахтера", "Карпат" и сборной Украины, 38-летнего Артема Федецкого родился сын.

Об этом Артем сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.

"Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила", – написал Федецкий.

Также отметим, что У Артема и его жены Юлии уже есть один сын, которому 14 лет.

У Артема Федецкого родился сын. ФОТО - изображение 1
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Артем Федецкий
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