У Артема Федецкого родился сын. ФОТО
Второй сын в семье Федецких
24 канал
У экс-защитника "Шахтера", "Карпат" и
Об этом Артем сообщил в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками соответствующим фото.
"Ровно месяц назад мы стали родителями еще одного мальчика. Благодарим Бога за этот невероятный Дар Отцовства и судьбы, что такое безусловное счастье нам подарила", – написал Федецкий.
Также отметим, что У Артема и его жены Юлии уже есть один сын, которому 14 лет.
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