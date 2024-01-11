Прометей обыграл Ле-Канне в Лиги чемпионов-2024

11 января состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов 2024, в котором "Прометей" обыграл "Волеро Ле-Канне".

Команды ровно начали поединок, стремительно обмениваясь очками. Но в конце концов "красно-белые" сумели выйти вперед (13:8). В концовке француженки выбили наших спортсменок с приема, чем существенно сократили отставание (23:20). И все же украинкам удалось одержать победу - 25:20.

Следующая партия легко далась "красно-белым" и в итоге сет завершился полным разгромом - 25:13.

Третий сет оказался тяжелым для подопечных Ивана Петкова, волейболистки потеряли концентрацию. На заключительных минутах игра дошла до больше-меньше, где сильнее оказались представительницы Франции - 24:26.

После перерыва игроки "Прометея" все же сумели сконцентрироваться и разгромили соперника.

Лига чемпионов 2024 (женщины). Группа Е. 5-й тур.

СК "Прометей" - "Волеро Ле-Канне" 3-1 (25:20, 25:13, 24:26, 25:16)