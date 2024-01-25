Официально. Андрей Павелко отправлен в отставку с поста главы УАФ

В Доме футбола в Киеве продолжается внеочередной Конгресс. Один из вопросов повестки дня на нем – выборы нового президента УАФ.

Единственный кандидат – Андрей Шевченко.

Однако перед тем, как выслушать кандидата и начать голосование, Конгресс официально прекратил полномочия Андрея Павелко, который руководил Ассоциацией с 2015-го года. В феврале 2023-го года Суд отстранил Павелко от должности, сейчас он находится в СИЗО по подозрению в отмывании денег.

Отметим, что на внеочередном Конгрессе УАФ зачитали письмо от Андрея Павелко. Содержание это письма читайте на сайте UA-Футбол в отдельной новости.