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Официально. Андрей Павелко отправлен в отставку с поста главы УАФ

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Формальности утверждены

Официально. Андрей Павелко отправлен в отставку с поста главы УАФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В Доме футбола в Киеве продолжается внеочередной Конгресс. Один из вопросов повестки дня на нем – выборы нового президента УАФ.

Единственный кандидат – Андрей Шевченко.

Однако перед тем, как выслушать кандидата и начать голосование, Конгресс официально прекратил полномочия Андрея Павелко, который руководил Ассоциацией с 2015-го года. В феврале 2023-го года Суд отстранил Павелко от должности, сейчас он находится в СИЗО по подозрению в отмывании денег.

Отметим, что на внеочередном Конгрессе УАФ зачитали письмо от Андрея Павелко. Содержание это письма читайте на сайте UA-Футбол в отдельной новости.

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