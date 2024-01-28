Чеферин: Российские спортсмены являются жертвами

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал свое желание допустить российские команды к международным соревнованиям.

“ – Вы были решительны в том, чтобы отстранить российские команды от участия в ваших соревнованиях, пока продолжается российское вторжение в Украину. Насколько сильно на вас давят, чтобы ослабить этот запрет?

– Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война.

Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.

Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране (Словении – прим.), но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь или даже хуже. Поэтому им непросто [противостоять], и они являются жертвами.

Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень озабочен. То, что я вижу в геополитике – это страшно”, - сказал Чеферин.