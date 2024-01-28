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Чеферин: Российские спортсмены являются жертвами

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Говорит, что на него никогда не было давления с российской стороны

Чеферин: Российские спортсмены являются жертвами

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал свое желание допустить российские команды к международным соревнованиям.

– Вы были решительны в том, чтобы отстранить российские команды от участия в ваших соревнованиях, пока продолжается российское вторжение в Украину. Насколько сильно на вас давят, чтобы ослабить этот запрет?

– Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война.

Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.

Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране (Словении – прим.), но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь или даже хуже. Поэтому им непросто [противостоять], и они являются жертвами.

Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень озабочен. То, что я вижу в геополитике – это страшно”, - сказал Чеферин.

Также президент ассоциации заявил, что не видит ничего плохого в игре Серби против сборной России.

“Это не под нашей юрисдикцией. Сербия может играть против вас, меня и других в этой комнате. Юридически мы ничего не можем поделать. В некотором смысле, почему это такая уж проблема? В чем проблема, что молодые люди играют в футбол?

И никого не интересует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили об этом, никто бы о нем и не знал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людям безразличны вещи, на которые часто обращает внимание английская политика, а также основные СМИ.

Иногда нас бомбят этим, и тогда я разговариваю с друзьями по всей Европе. Они говорят: "О чем вы говорите?". Они знают, что Россия отстранена и все. Теперь они играют один товарищеский матч, и что из этого?”, - сказал Чеферин.

Напомним, что национальная сборная России с февраля 2022 года играет против таких соперников, как Кыргызстан, Ирак, Египет U23, Куба и другие. Однако на 21 марта футбольная ассоциация страны-террористки запланировала спарринг против сборной Сербии – участника следующего ЧЕ. Это будет первый европейский соперник РФ с ноября 2021 года.

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Сербия Россия война с россией
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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Algrab (Костопiль)
28.01.2024 в 08:08
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Комментарии 1
Algrab (Костопiль)
28.01.2024 в 08:08
Продажна тварюко...
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