Чеферин: Российские спортсмены являются жертвами
Говорит, что на него никогда не было давления с российской стороны
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал свое желание допустить российские команды к международным соревнованиям.
“ – Вы были решительны в том, чтобы отстранить российские команды от участия в ваших соревнованиях, пока продолжается российское вторжение в Украину. Насколько сильно на вас давят, чтобы ослабить этот запрет?
– Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война.
Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.
Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране (Словении – прим.), но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь или даже хуже. Поэтому им непросто [противостоять], и они являются жертвами.
Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень озабочен. То, что я вижу в геополитике – это страшно”, - сказал Чеферин.
Также президент ассоциации заявил, что не видит ничего плохого в игре Серби против сборной России.
“Это не под нашей юрисдикцией. Сербия может играть против вас, меня и других в этой комнате. Юридически мы ничего не можем поделать. В некотором смысле, почему это такая уж проблема? В чем проблема, что молодые люди играют в футбол?
И никого не интересует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили об этом, никто бы о нем и не знал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людям безразличны вещи, на которые часто обращает внимание английская политика, а также основные СМИ.
Иногда нас бомбят этим, и тогда я разговариваю с друзьями по всей Европе. Они говорят: "О чем вы говорите?". Они знают, что Россия отстранена и все. Теперь они играют один товарищеский матч, и что из этого?”, - сказал Чеферин.
Напомним, что национальная сборная России с февраля 2022 года играет против таких соперников, как Кыргызстан, Ирак, Египет U23, Куба и другие. Однако на 21 марта футбольная ассоциация страны-террористки запланировала спарринг против сборной Сербии – участника следующего ЧЕ. Это будет первый европейский соперник РФ с ноября 2021 года.
Популярное сейчас
- Примера. Барселона — Вильярреал 3:5. Слишком невероятно, чтобы быть правдой
- Анчелотти: Лунин сегодня хорошо сыграл
- 17-летний украинец забил дебютный гол за МЮ U-18
- ВСУ: Войска РФ, видимо, уже сожалеют, что зашли в Крахмальный. А подавали как "победу"
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
Комментарии 1