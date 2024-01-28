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КМ. Шахтер - Марибор 0:0. За 2 часа никто не забил

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В Турции сухо

КМ. Шахтер - Марибор 0:0. За 2 часа никто не забил

Фото: Шахтар

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"Шахтер" сыграл свой очередной контрольный матч на турецких сборах. Игра со словенским "Марибором" проходила в нестандартном формате - 4 тайма по 30 минут.

Ни одна команда не смогла забить хотя бы один гол за 2 часа игрового времени, поэтому арбитр зафиксировал 0:0. "Шахтер" много времени проводил в атаке, имел неплохие моменты, но реализовать их не сумел.

Контрольный матч. Турция
Шахтер - Марибор 0:0

Состав в первые 60 минут: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

Состав во вторые 60 минут: Твардовский, Гочолеишвили, Лемкин, Ракицкий, Азаров, Назарина, Очеретько, Цуканов, Швед, Невертон, Эгиналду

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Товарищеский матч Контрольные матчи Марибор Шахтер (Донецк) Контрольный матч товарищеские матчи
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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