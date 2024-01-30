Сборная Украины по хоккею назвала состав на матчи квалификации на ОИ-2026
Всего в составе будет 26 игроков
Фото: twitter IIHF
8 февраля национальная сборная Украины во главе с Дмитрием Христичем сыграет стартовые матчи в отборе на Олимпийские игры-2026. Наша команда будет соревноваться в группе J с Эстонией, Южной Кореей и страной-хозяйкой Польшей.
В составе команды 26 основных хоккеистов: 3 вратаря, 8 защитников и 15 нападающих. Часть игроков из расширенного состава, которые не попали в основной список, будут составлять резерв национальной сборной.
Состав национальной сборной Украины:
Вратари
Богдан Дьяченко (Сокол)
Эдуард Захарченко (Днепр)
Сергей Писаренко (Kaunas City, Литва)
Защитники
Иван Сысак (Dunaújvárosi Acélbikák, Венгрия)
Филипп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польша)
Евгений Ратушный (Днепр)
Виталий Андрейкив (Zaglebie Sosnowiec, Польша)
Игорь Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словакия)
Денис Матусевич (Кременчуг)
Артем Гребеник (Ketterä, Финляндия)
Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США)
Нападающие
Александр Пересунько (HK Poprad, Словакия)
Даниил Трахт (Lukko, Финляндия)
Денис Бородай (Сокол)
Виктор Захаров (Сокол)
Вадим Мазур (Сокол)
Владимир Чердак (Сокол)
Андрей Денискин (Unia Oswiecim, Польша)
Евгений Фадеев (Snackpoint Eaters Limburg, Нидерланды)
Алексей Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словакия)
Феликс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франция)
Никита Сидоренко (Днепр)
Ярослав Панченко (Киев Кэпиталз)
Виталий Лялька (Кременчуг)
Илья Коренчук (GKS Tychy, Польша)
Илларион Куприянов (HC Dukla Jihlava, Чехия)
Первым соперником нашей сборной на пути к переходу в следующий раунд отбора на Олимпиаду-2026 станет сборная Кореи.
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