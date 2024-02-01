Сергей Деревянченко: Ставлю на то, что Усик будет маневрировать больше и использовать угол атак

Украинский боксер Сергей Деревянченко высказался о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

"Я отдаю небольшое предпочтение Фьюри. Хотя я думаю, что в предыдущем поединке он проиграл. Это лично моя точка зрения. Думаю, если он будет выглядеть так же против Усика, то Александр должен его проходить.

Но все же надо отдать должное и Нганну. Он очень здоровенный, очень крепкий, у него очень мощный удар. У Усика совсем другие сильные стороны. У него сильная работа ног. Он классно двигается. Вопрос в том, как он будет использовать их против Фьюри, учитывая то, что он ниже и что у него меньший размах рук. Вопрос в том, как он на ногах будет "разжимать" Фьюри, как будет его "вытаскивать" на себя...

И еще один момент. Если Усик будет работать вблизи, а потом пытаться "разрывать" дистанцию, то Фьюри его на этом может подловить за счет длинных рук. Поэтому все-таки ставлю на то, что Усик будет маневрировать больше и использовать угол атак.

У Фьюри хорошая защита. Я его называю "осьминогом". Он использует много финтов, постоянными этими своими движениями может запутать соперника. Усику будет непросто пробить эту защиту.

Возможно, даже правильнее сказать, что шансы в этом поединке 50/50. У обоих есть свои козыри. У обоих есть то, за счет чего они могут победить", - заявил Деревянченко.

Напомним, бой Фьюри - Усик состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.