Рух проиграл в товарищеском матче команде с второго дивизона Словении

В утреннем матче субботы "Рух" встретился с представителем словенской Второй лиги "Горицей".

Уже на седьмой минуте счет был открыт Лазарем Сайчичем. Он же и удвоил преимущество "Горицы" на 44-й минуте матча. Во втором тайме команды голов не забивали.

Это первое поражение львовской команды за последние четыре спарринга.

Следующий поединок "Рух" проведет сегодня против еще одной словенской команды "Приморье". Матч начнется в 15.30.

Добавим, что “Горица” и Приморье” занимают соответственно четвертое и третье места во втором по силе дивизионе Словении.

"Горице" (Новая Горица, Словения) - "Рух" (Львов, Украина) 2:0

Голы: Сайчич 7, 44

"Рух" (основной состав): Ванивскый - Китела, Баршак, Дидык (К), Роман - Столярчук - Притула, Таллес - Непейпиев, Рунич - Теслюк.