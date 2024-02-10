КМ. ЛНЗ - Спартак Миява 3:1. Победили середняка Второй лиги Словакии
Предсказуемая виктория
Фото: ЛНЗ
Черкасский "ЛНЗ" одержал третью подряд победу на тренировочных сборах. Отметим, до этого была ничья и 3 поражения.
Сегодня, 10-го февраля, украинцы одолели словацкий "Спартак", который выступает во Второй лиге Словакии. Первый гол соперник забил в собственные ворота, далее были взятия ворот Каплиенко и Наумца, а последним свое имя в историю этой игры вписал игрок "Спартака". Как итог 3:1 - ожидаемая победа "ЛНЗ".
Спарринг №7. 10 февраля
Стадион: S&B Sport Organisation
ЛНЗ (Черкассы) - Спартак (Миява, Словакия) 3:1
Голы: автогол, Каплиенко, Наумец
ЛНЗ: Кучеренко - Муравский, Салиху (Тищенко, 66), Норенков, Каплиенко (Насонов, 55, Бессала, 74), Тарасенко - Бойко (Итало, 86), Яшари (Шестаков, 46), Пасич, Наумец (ГНП, 70) - Хобленко (Прядун, 57)
Главный тренер - Олег Дулуб
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