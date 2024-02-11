КМ. Минай - Металлист 1:1. Видео голов и обзор матча
Сошлись аутсайдер УПЛ и аутсайдер Первой лиги
Фото: Минай
В контрольном матче "Минай" сыграл с харьковским "Металлистом", который борется за выживание в Первой лиге. Игра была равной. В конце первого тайма игрок "Металлиста" Даниил Тепляков реализовал выход один-на-один с Кемкиным. Во второй половине встречи Вакула техническим ударом сравнял счет. Финальный счет - 1:1.
До этого закарапатцы проиграли "Руху" (1:3), а также победили "Хуст" (3:2) и свою молодежку (2:1). 19-го февраля у "Миная" запланирован спарринг с "Карпатами".
"Минай" - "Металлист" - 1:1.
Голы: 0:1 Тепляков, 45+2, 1:1 Вакула, 80.
"Минай" (1-й тайм): Кемкин, Кисиль, Чуев, Прокопчук, Немчанинов, Семотюк, Витенчук, Кораблин, Корнийчук, Гуничев, Демиденко.
"Минай" (2-й тайм): Бандура, Скиба, Прокопчук, Немчанинов, Дмитрук, Матюшенко, Петько, Тищук, Вакула, Ременяк, Р. Михайлов.
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