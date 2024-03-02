  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Григорчук после матча с Динамо выразил недовольство порядком участия тренеров в пресс-конференциях
В тренде

Григорчук после матча с Динамо выразил недовольство порядком участия тренеров в пресс-конференциях

Общие новости

После игры был в плохом настроении

Григорчук после матча с Динамо выразил недовольство порядком участия тренеров в пресс-конференциях

Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после выездного поражения "Динамо" (0:1) остался недоволен тем, что коуч киевлян Александр Шовковский первым провел пресс-конференцию.

Хочу попасть быстро на пресс-конференцию и не понимаю, почему у "Динамо" сначала не тренер гостей, а тренер хозяев. Я спрашиваю людей: почему так?

В Одессе мы всегда понимаем, что людям надо ехать домой. Мы всегда предлагаем главному тренеру [гостей] прийти на пресс-конференцию раньше, чем тренеру [хозяев]. В Киеве так заведено? Задаю вопрос.

"Черноморец" находится на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре одесситы дома будут принимать "Ворсклу". Игра должна состояться 9-го марта.

По теме
yellow-arrow
Долганский: На поле сегодня преобладали эмоции и желание
yellow-arrow
Шевченко: Сын мечтает играть только за сборную Украины
yellow-arrow
Шандрук: Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ - очень большой
Александр Шовковский Роман Григорчук Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 22:41
ГРИ стал много говорить а мало что делать на поле--украинский Гвардиола
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
02.03.2024 в 22:41
ГРИ стал много говорить а мало что делать на поле--украинский Гвардиола
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости