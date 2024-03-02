Григорчук после матча с Динамо выразил недовольство порядком участия тренеров в пресс-конференциях
После игры был в плохом настроении
Скриншот: канал ЛНЗ на YouTube
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после выездного поражения "Динамо" (0:1) остался недоволен тем, что коуч киевлян Александр Шовковский первым провел пресс-конференцию.
Хочу попасть быстро на пресс-конференцию и не понимаю, почему у "Динамо" сначала не тренер гостей, а тренер хозяев. Я спрашиваю людей: почему так?
В Одессе мы всегда понимаем, что людям надо ехать домой. Мы всегда предлагаем главному тренеру [гостей] прийти на пресс-конференцию раньше, чем тренеру [хозяев]. В Киеве так заведено? Задаю вопрос.
"Черноморец" находится на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре одесситы дома будут принимать "Ворсклу". Игра должна состояться 9-го марта.
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