Приймак: Мы сознательно отдавали инициативу и ждали перехвата
Главная проблема Оболони - реализация
Фото: Карпати
Полузащитник "Оболони" прокомментировал выездное поражение от "Кривбасса" (0:1) в эфире УПЛ ТВ.
Первая половина была больше за "Кривбассом". Мы сознательно отдавали инициативу и ждали перехвата, быстрой атаки. Думаю, всем было видно, что первая половина была за ними. Но в конце игры удалось переломить. Где-то инициатива была на нашей стороне.
Мы создавали моменты, но реализация все же хромает. Банальные слова - нужно больше работать и сконцентрированными подходить к моментам. Здесь трудно еще что-то сказать.
Конечно, на такие игры нетрудно настраиваться, по всегда приятно играть против хорошей команды, которая имеет хороший уровень и находится сверху в турнирной таблице. Мотивации не нужно. Хочется показывать хорошую игру и выигрывать.
"Оболонь" находится в зоне переходных матчей - на 14-м месте. В следующем туре команда будет принимать у себя дома "Полесье". Матч состоится 16-го марта.
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