Приймак: Мы сознательно отдавали инициативу и ждали перехвата

Полузащитник "Оболони" прокомментировал выездное поражение от "Кривбасса" (0:1) в эфире УПЛ ТВ.

Первая половина была больше за "Кривбассом". Мы сознательно отдавали инициативу и ждали перехвата, быстрой атаки. Думаю, всем было видно, что первая половина была за ними. Но в конце игры удалось переломить. Где-то инициатива была на нашей стороне.

Мы создавали моменты, но реализация все же хромает. Банальные слова - нужно больше работать и сконцентрированными подходить к моментам. Здесь трудно еще что-то сказать.

Конечно, на такие игры нетрудно настраиваться, по всегда приятно играть против хорошей команды, которая имеет хороший уровень и находится сверху в турнирной таблице. Мотивации не нужно. Хочется показывать хорошую игру и выигрывать.