Уничтожено более 150 единиц российской техники. Обновлённые данные Генштаба о потерях РФ в войне
Урожайный день для ВСУ
РБК-Україна
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал обновлённые потери российскийских войск за минувшие сутки военных действий.
Силам Обороны удалось ликвидировать 920 оккупантов.. Также было уничтожено более 150 единиц техники, 74 из которых - автомобильная техника, а также 33 артиллерийские системы.
Потери противника с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 424 980 (+920) человек,
- танков ‒ 6739 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12874 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 10499 (+33) ед,
- РСЗО – 1016 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 711 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8141 (+59),
- крылатые ракеты ‒ 1919 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13826 (+74) ед,
- специальной техники – 16860 (+14).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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