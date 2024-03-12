Силы Обороны ликвидировали за сутки еще 910 окуппантов. Генштаб подытожил потери РФ за сутки
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Українські національні новини
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил общие потери российских войск за прошедшие сутки военных действий.
По ее итогам Сили Обороны уничтожили 920 окупантов. Кроме того, второй день подряд были выведены из строя два средства ПВО врага.
Потери противника с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 425 890 (+910) человек,
- танков ‒ 6747 (+8) ед.
- боевых бронированных машин – 12901 (+27) ед.,
- артиллерийских систем – 10522 (+23) ед,
- РСЗО - 1016 (+0) ед.
- средств ПВО ‒ 713 (+2) ед.,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
- крылатых ракет 1920 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
- подводных лодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 13870 (+44) ед.,
- специальной техники – 1691 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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