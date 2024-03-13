Почти тысяча оккупантов и средства ПВО. Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне с Украиной
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян.
За прошедшие сутки было ликвидировано около 980 единиц живой силы. Основной акцент – на автомобильной технике и артиллерии. Также следует отметить выведение из строя средств ПВО уже третий день подряд.
Потери противника с 24.02.2022 по 13.03.2024 составляют:
- личного состава – около 426 870 (+980) человек,
- танков ‒ 6752 (+5) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 12921 (+20) ед.,
- артиллерийских систем – 10554 (+32) ед,
- РСЗО – 1017 (+1) ед.
- средств ПВО ‒ 715 (+2) ед.,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8205 (+22),
- крылатых ракет 1919 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
- подводных лодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 13932 (+62) ед.
- специальной техники – 16 860 (+8).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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