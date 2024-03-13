Почти тысяча оккупантов и средства ПВО. Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян.

За прошедшие сутки было ликвидировано около 980 единиц живой силы. Основной акцент – на автомобильной технике и артиллерии. Также следует отметить выведение из строя средств ПВО уже третий день подряд.

Потери противника с 24.02.2022 по 13.03.2024 составляют: