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Почти тысяча оккупантов и средства ПВО. Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне с Украиной

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Почти тысяча оккупантов и средства ПВО. Генштаб обновил данные по потерям РФ в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян.

За прошедшие сутки было ликвидировано около 980 единиц живой силы. Основной акцент – на автомобильной технике и артиллерии. Также следует отметить выведение из строя средств ПВО уже третий день подряд.

Потери противника с 24.02.2022 по 13.03.2024 составляют:

  • личного состава – около 426 870 (+980) человек,
  • танков ‒ 6752 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 12921 (+20) ед.,
  • артиллерийских систем – 10554 (+32) ед,
  • РСЗО – 1017 (+1) ед.
  • средств ПВО ‒ 715 (+2) ед.,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8205 (+22),
  • крылатых ракет 1919 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед.
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13932 (+62) ед.
  • специальной техники – 16 860 (+8).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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