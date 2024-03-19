ВСУ уничтожили более 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Много круглых показателей
Army Inform
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки войны.
За сутки Силы Обороны ликвидировали еще около 840 захватчиков. Также украинские защитники уничтожили 140 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 432390 (+840) человек,
- танков ‒ 6819 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13049 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 10698 (+30) ед,
- РСЗО – 1017 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 721 (+1) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1922 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
- специальной техники – 1735 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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