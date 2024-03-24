"В Нидерландах мы этого не делаем", - тренер Шахтера ван дер Гоув - о необычных поздравлениях с днем рождения в Украине

Сегодня, 24-го марта, тренеру вратарей "Шахтера" Раймонду ван дер Гоуву исполнился 61 год. Голландец признается, что никогда раньше не видел "дружеский коридор" от команды как проявление поздравления.

В Нидерландах мы этого не делаем, никогда не сталкивался с таким раньше. У нас главный тренер поздравляет игрока с праздником, все говорят пожелания, и очень часто футболист или тренер выступает с маленькой речью перед командой. В основном игрок приносит торт для всей команды.

Тренер счастлив, что работает в "Шахтере" и надеется, что команда сможет достичь максимального успеха.

Конечно, работа имеет определенные особенности из-за войны, однако это замечательная страна, и я чувствую себя очень счастливым в "Шахтере". Считаю, это дружественный клуб с фантастическими людьми вокруг, топовый клуб. Но существуют и некоторые трудности, ведь мы не задерживаемся надолго на одном месте. Мои ожидания? У нас очень талантливая команда, где собраны игроки с большим потенциалом. Поэтому ожидаю, что мы хорошо выступим, если все будут сфокусированы и будут усердно работать на тренировках. Если мы это сделаем, то останемся на вершине таблицы, на нашей нынешней позиции, и это будет не так легко, ведь у нас достаточно молодая команда. Надеюсь, получим один или два трофея: будем играть в полуфинале Кубка, а это очень близко к финалу. Но самый большой вызов - победить в чемпионате. Надеюсь, все будет хорошо. Каждый будет работать на команду, чтобы получить тот результат, к которому стремимся.

Донецкий клуб занимает 1-е место в УПЛ. В следующем туре команда сыграет с "Оболонью". Игра запланирована на 30-е марта.