ВСУ поразили ракетой Нептун десантный корабль Константин Ольшанский – ВМС
Корабль был незаконно захвачен Россией ещё в 2014-м году
ТСН
Силы обороны Украины ударили ракетой "Нептун" по большому десантному кораблю "Константин Ольшанский", находившемуся в бухте оккупированного Севастополя. Степень повреждений ВДК уточняется.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ
"Этот корабль должен был использоваться против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном". Поражение тоже было нанесено. Уточняются повреждения, их он однозначно получил. Сейчас он небоеготов".
Плетенчук напомнил, что "Константин Ольшанский" - это украинский ВДК, который 10 лет назад, в 2014 году, был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма.
"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на 10 год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта, и было принято решение его восстановить. В течение года его докировали, провели восстановительные работы", - рассказал он.
Кроме того, представитель ВМС сообщил, что пораженные накануне российские крупные десантные корабли "Азов" и "Ямал" не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время, как и судно "Иван Хурс".
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