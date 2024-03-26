ВСУ поразили ракетой Нептун десантный корабль Константин Ольшанский – ВМС

Силы обороны Украины ударили ракетой "Нептун" по большому десантному кораблю "Константин Ольшанский", находившемуся в бухте оккупированного Севастополя. Степень повреждений ВДК уточняется.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил спикер Военно-морских сил Украины Украины Дмитрий Плетенчук.

"Этот корабль должен был использоваться против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном". Поражение тоже было нанесено. Уточняются повреждения, их он однозначно получил. Сейчас он небоеготов".

Плетенчук напомнил, что "Константин Ольшанский" - это украинский ВДК, который 10 лет назад, в 2014 году, был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма.

"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. А на 10 год войны они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта, и было принято решение его восстановить. В течение года его докировали, провели восстановительные работы", - рассказал он.

Кроме того, представитель ВМС сообщил, что пораженные накануне российские крупные десантные корабли "Азов" и "Ямал" не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время, как и судно "Иван Хурс".