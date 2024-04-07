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Красиво и мастерски. Бондаренко оформляет быстрый дубль в ворота Руха

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Второй гол стоит особого внимания

Красиво и мастерски. Бондаренко оформляет быстрый дубль в ворота Руха

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Прямо сейчас проходит матч 23-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Рухом". Дончане ошеломили соперника быстрыми голами. Артем Бондаренко оформил дубль - на 8-й минуте завершил атаку точным ударом в правый угол, а на 16-й минуте попал под стойку красивым ударом из-за пределов штрафной площадки.

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Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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