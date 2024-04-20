  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете доступа военным к онлайн-казино
В тренде

Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете доступа военным к онлайн-казино

Общие новости

Также запланированы сопутствующие шаги по реализации этого запрета

Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете доступа военным к онлайн-казино

Володимир Зеленський

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №234/2024 "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Таким образом, он ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". В нем, в том числе, предусматривается запрещение азартных игр для военных.

Предлагается запретить на время действия военного положения доступ к азартным играм для военнослужащих.

Кроме этого, в законе предусмотрено:

  • разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
  • запрещение регистрации в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
  • определение максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;
  • обязательство организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;
  • внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга;
  • проведение национальной информационно-разъяснительной кампании по опасности азартных игр;
  • Службе безопасности Украины совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведения проверок организаторов азартных игр по соблюдению ими санкционного законодательства Украины, по результатам которых принять меры по применению к организаторам азартных игр соответствующих санкций.

Также в законе СНБО указано о запрещении приема в качестве залога товаров двойного использования. Кроме того, в двухмесячный срок должны быть утверждены методические рекомендации для банков по блокированию использования кредитных средств для азартных игр.

По теме
yellow-arrow
Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
yellow-arrow
Покойного журналиста Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК
yellow-arrow
Украинские силы ПВО ночью уничтожили две ракеты и три разведывательных БПЛА
Владимир Зеленский ВСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт президента України
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости