Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете доступа военным к онлайн-казино
Также запланированы сопутствующие шаги по реализации этого запрета
Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №234/2024 "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
Таким образом, он ввел в действие решение СНБО по "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". В нем, в том числе, предусматривается запрещение азартных игр для военных.
Предлагается запретить на время действия военного положения доступ к азартным играм для военнослужащих.
Кроме этого, в законе предусмотрено:
- разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
- запрещение регистрации в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
- определение максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов в игре, определение максимального времени игры в неделю;
- обязательство организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени;
- внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга;
- проведение национальной информационно-разъяснительной кампании по опасности азартных игр;
- Службе безопасности Украины совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведения проверок организаторов азартных игр по соблюдению ими санкционного законодательства Украины, по результатам которых принять меры по применению к организаторам азартных игр соответствующих санкций.
Также в законе СНБО указано о запрещении приема в качестве залога товаров двойного использования. Кроме того, в двухмесячный срок должны быть утверждены методические рекомендации для банков по блокированию использования кредитных средств для азартных игр.
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