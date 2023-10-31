Определен календарь матчей сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024

Известны даты, время и место проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 года с участием юношеской сборной Украины U-19 (игроки не старше 2005 года рождения).

Подопечные Олега Кузнецова будут выступать в группе 7, где встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты. Мини-турнир будет проходить с 15-го по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали (стадион "Сентенари").

Евро-2024 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 7

15.11.2023

Украина - Мальта (12:00)

Косово - Словакия (15:30)

18.11.2023

Украина - Косово (12:00)

Словакия - Мальта (15:30)

21.11.2023

Словакия - Украина (12:00)

Мальта - Косово (15:30)

Время начала матчей - киевское.

Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.

Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года. Туда же попадут и победители семи групп элит-раунда.