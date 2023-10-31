Определен календарь матчей сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024
Подопечные Олега Кузнецова встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты
Фото: пресс-служба УАФ
Известны даты, время и место проведения поединков квалификации чемпионата Европы 2024 года с участием юношеской сборной Украины U-19 (игроки не старше 2005 года рождения).
Подопечные Олега Кузнецова будут выступать в группе 7, где встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты. Мини-турнир будет проходить с 15-го по 21 ноября в мальтийском городе Та-Кали (стадион "Сентенари").
Евро-2024 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 7
15.11.2023
Украина - Мальта (12:00)
Косово - Словакия (15:30)
18.11.2023
Украина - Косово (12:00)
Словакия - Мальта (15:30)
21.11.2023
Словакия - Украина (12:00)
Мальта - Косово (15:30)
Время начала матчей - киевское.
Обладатели двух первых мест в отборочных группах и лучший из обладателей третьих мест по результатам матчей с первой и второй командами присоединятся к Португалии в элитном раунде квалификации.
Сборная Северной Ирландии на правах хозяина получила прямой пропуск в финальную стадию, которая пройдет летом 2024 года. Туда же попадут и победители семи групп элит-раунда.
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