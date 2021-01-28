Ночентини по указанию Ротаня побывал на спарринге Руха

Pf контрольным поединком львовского " Руха " с сербским "Радником" (3:2) на сборе в Турции, сообщает ТК Футбол, наблюдали наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, директор "Миная" Михаил Кополовец и тренер-селекционер Луиджи Ночентини. Последний постоянно что-то записывал в планшете.

Главный тренер молодежной сборной попросил меня посмотреть матч "Руха", потому что здесь есть много игроков-кандидатов в молодежную сборную.

Называть фамилий я не буду, это некорректно. Могу дать информацию Ротаню, а он уже решит, кого вызывать на матчи, - сказал Ночентини.