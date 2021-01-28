Ночентини по указанию Ротаня побывал на спарринге Руха
Есть много интересных игроков
Pf контрольным поединком львовского "
Главный тренер молодежной сборной попросил меня посмотреть матч "Руха", потому что здесь есть много игроков-кандидатов в молодежную сборную.
Называть фамилий я не буду, это некорректно. Могу дать информацию Ротаню, а он уже решит, кого вызывать на матчи, - сказал Ночентини.
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Источник:Футбол News
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