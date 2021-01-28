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Ночентини по указанию Ротаня побывал на спарринге Руха

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Есть много интересных игроков

Ночентини по указанию Ротаня побывал на спарринге Руха
Новина українською

Pf контрольным поединком львовского "Руха" с сербским "Радником" (3:2) на сборе в Турции, сообщает ТК Футбол, наблюдали наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, директор "Миная" Михаил Кополовец и тренер-селекционер Луиджи Ночентини. Последний постоянно что-то записывал в планшете.

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Главный тренер молодежной сборной попросил меня посмотреть матч "Руха", потому что здесь есть много игроков-кандидатов в молодежную сборную.

Называть фамилий я не буду, это некорректно. Могу дать информацию Ротаню, а он уже решит, кого вызывать на матчи, - сказал Ночентини.

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В статье: Михаил Кополовец Руслан Ротань Рух (Львов) Луиджи Ночентини
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Источник:
Футбол News

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