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"Это международный опыт". Маркевич - о подопечных в молодежке

Молодежная сборная Украины
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Наставник "Мариуполя" прокомментировал выступления подопечных накануне матча с "Ингульцом"

"Это международный опыт". Маркевич - о подопечных в молодежке

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мнением о выступлениях подопечных в составе молодежной сборной Украины U-21.

"Мы следили за выступлениями нашей молодёжки. Хочу поблагодарить тренерский штаб, которому удалось распределить игровое время так, чтобы парни и поиграли, и сохранили силы.

Мы довольны тем, что они все-таки играли. Было три игры. Это международный игровой опыт. Считаю, что это очень хорошо", - заявил Маркевич.

Напомним, что Команда Руслана Ротаня два раза уступила Болгарии (1:2) и Словакии (2:3), и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).

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В статье: Украина U-21 ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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