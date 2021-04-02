"Это международный опыт". Маркевич - о подопечных в молодежке
Наставник "Мариуполя" прокомментировал выступления подопечных накануне матча с "Ингульцом"
Фото: ТК Футбол
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мнением о выступлениях подопечных в составе молодежной сборной Украины U-21.
"Мы следили за выступлениями нашей молодёжки. Хочу поблагодарить тренерский штаб, которому удалось распределить игровое время так, чтобы парни и поиграли, и сохранили силы.
Мы довольны тем, что они все-таки играли. Было три игры. Это международный игровой опыт. Считаю, что это очень хорошо", - заявил Маркевич.
Напомним, что Команда Руслана Ротаня два раза уступила Болгарии (1:2) и Словакии (2:3), и сыграла вничью с Узбекистаном (1:1).
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Источник:ТК Футбол
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