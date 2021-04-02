"Это международный опыт". Маркевич - о подопечных в молодежке

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мнением о выступлениях подопечных в составе молодежной сборной Украины U-21.

"Мы следили за выступлениями нашей молодёжки. Хочу поблагодарить тренерский штаб, которому удалось распределить игровое время так, чтобы парни и поиграли, и сохранили силы.

Мы довольны тем, что они все-таки играли. Было три игры. Это международный игровой опыт. Считаю, что это очень хорошо", - заявил Маркевич.