Ротань: Хотелось бы сформировать костяк команды но, к сожалению, у нас не получается

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о ситуации с травмированными игроками перед Мемориалом Лобановского.

"Уже знакомая для нас ситуация, когда почему-то много кадровых потерь. Но ничего страшного. Если кто-то выдумывает травмы и не приезжает специально, то делает только себе хуже. Тем самым они дают другим парням шанс зарекомендовать себя. Я сказал футболистам, чтобы они пользовались возможностями. Двери в сборную открыты для всех, мы только рады.

Хотелось бы сформировать костяк, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя назвать причиной этого большее количество молодых игроков, наоборот, это только позитивный момент. Есть и травмированные. Поэтому мы начинаем практически с чистого листа.

Мы готовы к этому, уже второй год мы работаем в таких условиях, что на каждом сборе у нас новые футболисты. В селекционном плане – это нормально", – сказал Ротань.