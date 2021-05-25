Ротань: Хотелось бы сформировать костяк команды но, к сожалению, у нас не получается
Травмы преследуют игроков украинской молодежки
УАФ
Главный тренер
"Уже знакомая для нас ситуация, когда почему-то много кадровых потерь. Но ничего страшного. Если кто-то выдумывает травмы и не приезжает специально, то делает только себе хуже. Тем самым они дают другим парням шанс зарекомендовать себя. Я сказал футболистам, чтобы они пользовались возможностями. Двери в сборную открыты для всех, мы только рады.
Хотелось бы сформировать костяк, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя назвать причиной этого большее количество молодых игроков, наоборот, это только позитивный момент. Есть и травмированные. Поэтому мы начинаем практически с чистого листа.
Мы готовы к этому, уже второй год мы работаем в таких условиях, что на каждом сборе у нас новые футболисты. В селекционном плане – это нормально", – сказал Ротань.
Напомним, что на турнире украинская молодежка сыграет с Азербайджаном и Узбекистаном, после чего отправится в Турцию, где проведет спарринг с молодежной командой этой страны.
Популярное сейчас
- Официально. Роберто де Дзерби - новый главный тренер Шахтера
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Роберто Де Дзерби прибыл в Украину
- Шуранов будет играть за Германию. В УАФ пришла официальная бумага от ФИФА
- Журналистка, модель и невеста Бондаря. Денисов представил свою соведущую на Евро-2020
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:40 Украинские В составе украинской молодежки перед турниром Лобановского произошли очередные изменения
- 13:46 Украинские Ротань сделал замену в заявке молодежной сборной Украины на Турнир Лобановского
- 06:37 Украинские Пятов летом покинет сборную Украины, УЕФА накажет клубы Суперлиги. Главные новости за 7 мая