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Ротань: Хотелось бы сформировать костяк команды но, к сожалению, у нас не получается

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Травмы преследуют игроков украинской молодежки

Ротань: Хотелось бы сформировать костяк команды но, к сожалению, у нас не получается

УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о ситуации с травмированными игроками перед Мемориалом Лобановского.

"Уже знакомая для нас ситуация, когда почему-то много кадровых потерь. Но ничего страшного. Если кто-то выдумывает травмы и не приезжает специально, то делает только себе хуже. Тем самым они дают другим парням шанс зарекомендовать себя. Я сказал футболистам, чтобы они пользовались возможностями. Двери в сборную открыты для всех, мы только рады.

Хотелось бы сформировать костяк, но, к сожалению, у нас не получается. Нельзя назвать причиной этого большее количество молодых игроков, наоборот, это только позитивный момент. Есть и травмированные. Поэтому мы начинаем практически с чистого листа.

Мы готовы к этому, уже второй год мы работаем в таких условиях, что на каждом сборе у нас новые футболисты. В селекционном плане – это нормально", – сказал Ротань.

Напомним, что на турнире украинская молодежка сыграет с Азербайджаном и Узбекистаном, после чего отправится в Турцию, где проведет спарринг с молодежной командой этой страны.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
25.05.2021 в 22:50
Ротаню ще вчитися тренерувати потрібно, експіренсу маловато для збірної
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simargl (Чернигов)
25.05.2021 в 22:47
Не получается??? Так займись чем-нибудь другим... не мучай себя , игроков, болельщиков...!!!
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